Экономика

18:32 22.05.2020

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

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ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления АО "Укрзализныця" кредита в размере EUR150 млн для экстренной поддержки ликвидности компании с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

"Кредит будет обеспечен залогом существующего подвижного состава компании. Проект представлен в рамках Программы поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP) в рамках пакета солидарности ЕБРР 2.0. Поступления по кредиту будут финансировать чрезвычайную поддержку ликвидности для обеспечения "Укрзализныци" оборотным капиталом, необходимым для ее деятельности ", - сообщается на сайте банка. Согласно ему, совет директоров планирует рассмотреть данный проект 24 июня 2020 года.

Теги: #ебрр #укрзализныця
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