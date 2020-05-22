Экономика

14:22 22.05.2020

Более половины украинских компаний рассматривают вариант перехода на удаленную или посменную работу - опрос ЕБА

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Более половины украинских компаний рассматривают вариант перехода на удаленную или посменную работу - опрос ЕБА

Более половины украинских компаний (62%) рассматривают вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу, свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), в котором приняли участие руководители 105 компаний-членов ассоциации.

Как сообщила ЕБА в релизе по итогам исследования, проведенного с 12 по 21 мая, 35% компаний готовы вернуться в офисы в мае, еще 34% - в июне.

"К тому же 16% сообщили, что уже возобновили работу или же совсем не останавливали ее на период карантина из-за особенностей деятельности. Еще 15% не планируют пока возвращение в офис или еще не определились с окончательной датой", - отметила ЕБА.

Внедрить гибкий или посменный график работы планируют 42% опрошенных директоров, еще 13% будут рекомендовать сотрудникам продолжать работу из дому.

Пятая часть опрошенных готовится к поэтапному выходу из карантина - с 25% сотрудников до 50%, указывает ЕБА по итогам опроса.

При этом большинству компаний удалось сохранить зарплату сотрудникам неизменной - об этом сообщили 63% респондентов, тогда как 23% отметили сокращение зарплат, 7% - увеличение. Еще 3% компаний отправили некоторые категории сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Согласно опросу бизнеса, 82% сохранили персонал в неизменном составе, а 8% находятся в поиске новых сотрудников, тогда как 11% сократили штат.

При этом 36% руководителей предприятий указали на снижение доходов на 20%, еще 28% - на 20-50%, и 18% - на 50-75%.

"Только 11% опрошенных сообщили, что никаких изменений не произошло, а 3% смогли увеличить доход до 20%", - добавили в ассоциации.

Предприниматели, говоря о необходимой поддержке от государства, чаще всего указывали на необходимость снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, введения выплат помощи сотрудникам на фонд соцстраха с 1 дня болезни, а также отмены штрафов за нарушения налогового законодательства до конца года, указала бизнес-ассоциация.

"Чтобы достичь докарантинного уровня развития, по мнению 20% предпринимателей, нужно полгода, для 39% - около года. Еще 17% понадобится два года, а 7% - более двух лет", - указала ЕБА в релизе, добавив при этом, что 4% опрошенных не потеряли темпы развития во время карантина.

Теги: #опрос #еба
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