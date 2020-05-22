Бизнес готов предложить изменения в налоговый закон - ЕБА

Бизнес готов предложить изменения в подписанный президентом налоговый закон 466 (законопроект 1210), как только будет опубликована его финальная редакция, сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"Как только текст документа станет доступным, бизнес-сообщество предоставит свои предложения, чтобы их учли и внесли соответствующие изменения", - цитирует пресс-служба ассоциации исполнительного директора ЕБА Анну Деревянко.

По словам Деревянко, ряд норм закона решают давние проблемы бизнеса, однако ряд положений является спорным. "Например, закон завершает эпопею "соевых правок", которая длится 2,5 года. Хотя, конечно, текст содержит и спорные аспекты, которые требуют изменений. Например, речь идет об абсолютно недостаточном времени для бизнеса и контролирующих органов на подготовку к применению таких масштабных изменений", - сказала она.

"Мы ожидаем, что в подписанном законе остались важные для бизнеса нормы", - отметили в ЕБА. Среди таковых - сокращение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных по НДС и расчетов корректировки, которые не предоставляются получателю (покупателю), нормы о более широком применении ускоренной амортизации, изменения к определению базы начисления акциза на электрическую энергию в связи с законом о рынке электроэнергии, указала ЕБА.

Как сообщалось, президент 21 мая подписал закон с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов и устранении технических несогласованностей в налоговом законодательстве, принятый 16 января этого года.