Одесский порт принял партию нефти WTI для Кременчугского НПЗ

Танкер UMLMA вечером 20 мая доставил в Украину 76,43 тыс. тонн нефти марки West Texas Intermediate (WTI) для нужд Кременчугского НПЗ, сообщила администрация Одесского порта на своем сайте.

По ее данным, в роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР, порт отправки – NEDERLAND TEXAS.

В сообщении отмечается, что это первая партия нефти марки WTI, ранее в Украину из США поставлялась только нефть сорта Bakken.

Как сообщалось, Одесский порт 25 марта принял партию американской нефти объемом 80,5 тыс. тонн, которую 25 марта доставил танкер Minerva Kythnos. Кроме того, в 2019 году через одесскую нефтегавань в сторону Кременчуга было отправлено три партии нефтесырья из США, общим объемом 231,5 тыс. тонн.