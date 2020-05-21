НБУ будет предоставлять доступ к Кредитному реестру дистанционно

Национальный банк Украины (НБУ) планирует предоставлять доступ к Кредитному реестру дистанционно, сообщила пресс-служба центробанка в четверг.

Соответствующие изменения содержатся в проекте изменений к положению №50 о Кредитном реестре Нацбанка Украины, утвержденному постановлением правления НБУ от 4 мая 2018.

Проект опубликован на сайте регулятора и открыт к обсуждению до 21 июня.

Согласно ему, заявитель сможет получить информацию через запрос в поисковой системе Кредитного реестра. Отмечается, что верификация данных физлица может осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированного электронной подписи (КЭП).

"Физлицо может подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которая подается в электронной форме, личным КЭП, юрлицо - при помощи КЭП своего руководителя. При этом, заявление на получение информации из кредитного реестра может предоставляться и на бумажных носителях", – говорится в сообщении центробанка.

Поясняется, что лицо, получающее такую информацию по доверенности, должно приложить к заявлению копию документа, который бы подтверждал его полномочия.

Как сообщалось, Нацбанк создал централизованный Кредитный реестр в 2018 году. В реестре накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.