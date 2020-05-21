Экономика

21:06 21.05.2020

Австрия готовится принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой - канцлер Курц

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Австрия готовится принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой - канцлер Курц

Австрия готовится к летнему туристическому сезону, и в первую очередь начнет принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на канцлера Себастьяна Курца.

По его словам, граждане стран, где обстановка с COVID-19 стабилизировалась, могут рассчитывать на летние каникулы в Австрии с "максимальным уровнем безопасности и удовольствия".

В рамках соглашения Австрии с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией границы между этими государствами будут полностью открыты в июне. Курц заявил, что оптимистично настроен относительно того, что "подобные договоренности в ближайшие недели будут достигнуты с восточными соседями Австрии".

Также он заявил, что Вена начала переговоры с авиакомпанией Lufthansa, которая владеет австрийским авиаперевозчиком Austrian Airline, о рейсах во время туристического сезона.

Однако, предупредил Курц, меры социального дистанцирования будут оставаться в силе в Австрии на протяжении еще некоторого времени, а сотрудники отелей будут регулярно сдавать тест на COVID-19.

"Нам нужно убедиться, что уровень заражений остается низким. Чем меньше число заражений, тем больше людей приедет", - отметил канцлер.

Теги: #лето #туризм #австрия #коронавирус
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