"Астарта" в I кв. увеличила чистый убыток в 2,7 раз

Агрохолдинг "Астарта" по итогам первого квартала 2020 года получил чистый убыток EUR13,32 млн, что в 2,7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету компании, обнародованному вечером в четверг на Варшавской фондовой бирже, ее выручка в отчетном периоде снизилась на 9,8% - до EUR101,34 млн из-за снижения продаж в растениеводческом сегменте, который обеспечил 39% консолидированных продаж по сравнению с 52% в январе-марте 2019 года.

EBITDA возросла в 1,7 раз – до EUR27,78 млн на фоне увеличения доли в основном в сегментах растениеводства и сахара. EBITDA маржа увеличилась с 14% до 27% в первом квартале 2020 года. Валовая прибыль выросла на 47,3% - до EUR29,87 млн.

Растениеводство заняло первое место в структуре консолидированной выручки и составило 39%. Доходы сегмента снизились на 33% - до EUR39 млн в основном из-за снижения продаж кукурузы на 17% в годовом исчислении - до 236 тыс. тонн. Большая часть урожая зерновых и масличных культур в 2019 году была продана к концу первого квартала 2020 года. Доля экспорта выросла до 96% по сравнению с 91% в соответствующем периоде 2019 года.

Выручка сегмента сахара выросла на 46% - до EUR28,76 млн (28% выручки) благодаря росту объемов продаж сахара на 44% - до 78 тыс. тонн в январе-марте 2020 года и улучшению цен реализации - до 352 EUR/тонна по сравнению с 316 EUR/тонна в первом квартале 2019 года. За отчетный период "Астарта" экспортировала 7 тыс. тонн сахара (на уровне января-марта 2019 года), поскольку мировые цены оставались низкими.

Сегмент переработки сои сгенерировал выручку в размере EUR22 млн, что на 6% ниже первого квартал 2019 года (22% выручки) в основном из-за снижения цен на соевый шрот и снижения объемов продаж масла. Экспорт принес 89% выручки. Объем продаж соевого масла снизился на 21,4% - до 11 тыс. тонн, соевого шрота остался на уровне прошлого года - 47 тыс. тонн. При этом цены на масло выросли на 14,1% - до 633 EUR/тонна, тогда как на шрот снизились на 3% - до 321 EUR/тонна.

Доходы сегмента животноводства выросли на 14% - до EUR10 млн (10% выручки), что связано с ростом цен на молоко, компенсирующим снижение объемов продаж. За отчетный период "Астарта" произвела около 24 тыс. тонн молока, что на 11,1% меньше, чем первый квартал 2019 года на фоне роста цены продажи на 22,1% - до EUR370 за тонну.

Чистый долг "Астарты" в первом квартале сократился на 30,7% по сравнению с январем-мартом 2019 года – до EUR227,75 млн.

Как сообщалось, "Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 22 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").