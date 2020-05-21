Экономика

19:23 21.05.2020

Минфин договаривается с Нацбанком и госбанками об ОВГЗ как альтернативе депозитным сертификатам НБУ

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Минфин договаривается с Нацбанком и госбанками об ОВГЗ как альтернативе депозитным сертификатам НБУ

Министерство финансов договаривается с Национальным банком Украина (НБУ) и государственными банками об облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) как альтернативе депозитным сертификатам НБУ, сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

"Сейчас есть взаимопонимание на уровне Нацбанка и госбанков, что государственные ОВГЗ могут стать нормальной альтернативой депозитным сертификатам Национального банка", - сказал он в интервью "НВ".

При этом министр отметил, что турбулентность на международном рынке капитала не позволяет выходить на внешние рынки.

"Как будет до конца года - сложно предугадать. Будем по возможности находить те инструменты, которые будут выгодны государству Украина", - отметил он.

Что же касается внутреннего рынка, то Минфин рассчитывает снизить кривую доходности на нем.

"Вопрос, почему мы должны заимствовать выше 11%, если у нас годовая инфляция 2,1%, меня беспокоит. Поэтому наше задание, в частности, в дискуссии с Нацбанком, создать условия для прибыльности к приемлемым уровням", - отметил Марченко.

Теги: #ценные_бумаги #минфин
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