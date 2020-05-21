Экономика

14:35 21.05.2020

EasyJet возобновит полеты 15 июня

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EasyJet возобновит полеты 15 июня

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc планирует возобновить полеты 15 июня.

Первоначально полетное расписание в основном будет включать внутренние рейсы в Великобритании и Франции, сообщил авиаперевозчик. В дальнейшем число маршрутов будет расширяться.

Пассажиры, бортпроводники и наземная бригада должны будут носить маски, будут доступны дезинфицирующие салфетки и санитайзеры. При этом изначально питание в самолетах предоставляться не будет, сообщает MarketWatch.

Котировки акций easyJet в ходе торгов в четверг подскочили на 5,3%. Рыночная стоимость авиакомпании с начала текущего года упала на 60%.

Теги: #авиация #easyjet
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