"Укроборонпром" хочет сотрудничать с частным бизнесом в сфере развития беспилотников

Государственный концерн "Укроборонпром" ищет возможности для государственно-частного взаимодействия в сфере ОПК и оптимальные механизмы сотрудничества с частными производителями вооружения, в том числе по развитию авиационных и наземных беспилотных аппаратов оборонного и двойного назначения.

Как отмечается в сообщении на сайте концерна, сотрудничество государственного концерна и частного сектора решили обсуждать именно на примере беспилотных аппаратов, поскольку уже разработано большое количество легких разведывательных и мониторинговых комплексов, но пока на украинском рынке нет боевых машин, поставленных на вооружение.

"За последние два месяца мы существенно продвинулись в разработке продуктовой стратегии инновационных продуктов "Укроборонпрома" и открыты к сотрудничеству с частным сектором по новым разработкам. Мы работаем на сближение потребностей рынка и возможностей наших конструкторских бюро, чтобы действительно создавать, с одной стороны, новейшие образцы, которые бы были интересными на рынке, а с другой - непосредственно удовлетворять потребности Минобороны и Генштаба", - заявила заместитель генерального директора "Укроборонпрома" по инновациям Надежда Васильева, которую цитирует пресс-служба.

С целью поиска механизмов сотрудничества "Укробронпром" провел круглый стол с Министерством обороны Украины, Лигой оборонных предприятий и Центром исследований армии, конверсии и разоружения. В дискуссии приняли участие около 30 участников.

В ходе проведения мероприятия было разработано несколько потенциальных моделей сотрудничества с частным сектором, такие как, например, совместные проекты или консорциумы, проведено обсуждение и поиск новых инвестиционных и финансовых моделей.

"На следующей неделе мы планируем обсуждение этих бизнес-моделей сотрудничества в Министерстве экономики", - заявила Васильева.

По ее словам, представители частных компаний-производителей беспилотников поддержали идею сотрудничества с концерном: бизнес заинтересован в общем проектном менеджменте со стороны концерна для проведения финального продукта через все бюрократические процессы системы постановки на вооружение, в совместной разработке аппаратов, создании их боевой части, а также в участии "Укроборонпрома" в подготовке техсредств к серийному производству, предусматривающей значительные расходы.

Среди прочего, участники рынка озвучили и другие проблемы: отсутствие государственного финансирования подготовки серийного производства, ограничение нормами прибыли для постановки на вооружение в нашу армию на уровне в 1-1,5% и необходимость инвестирования государства в научно-исследовательские работы вместо опытно-конструкторских.

В свою очередь представители Генерального штаба ВСУ объяснили, что ключевой причиной неприятия уже изготовленных машин является нехватка их испытаний в реальных боевых условиях на полигонах.