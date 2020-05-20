Великобритания может объявить дополнительные выходные, чтобы помочь туротрасли
Управление по туризму Великобритании VisitBritain предложило правительству страны ввести дополнительные выходные, чтобы снизить убытки туротрасли от коронавируса, сообщает газета The Guardian.
"Турсектор Великобритании потеряет 37 млрд фунтов стерлингов из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Введение дополнительных выходных в 2020 году помогло бы сократить эти потери, поскольку люди поедут отдыхать. Это также могло бы восполнить два упущенных из-за COVID-19 "банковских" выходных дня в мае", - считают в VisitBritain.
Предложение поступило в правительство страны, где пообещали его рассмотреть, хотя заметили, что дополнительные выходные ведут к экономическим издержкам. В случае одобрения они могут быть объявлены в октябре.
"В 2020 году из-за приостановки международного туризма Великобритания потеряет 15 млрд фунтов, а из-за приостановки внутреннего - 22 млрд фунтов. До пандемии в стране рассчитывали получить 107 млрд фунтов дохода, но в нынешних условиях это нереально", - отмечают в VisitBritain.
Там добавили, что с течением времени прогноз ухудшается все больше - и это без учета того, что в стране могут ввести обязательный 14-дневный карантин для всех приезжающих.
Ранее в Великобритании до конца октября продлили программу субсидирования работников предприятий, пострадавших из-за кризиса, вызванного COVID-19, она направлена на выплату зарплат.
В Великобритании по состоянию на 19 мая зарегистрировано свыше 250 тыс. случаев коронавируса, скончалось 35,4 тыс. человек.