Правительство выделило "Южмашу" и ПХЗ почти 150 млн грн на хранение и утилизацию ракетного топлива

Кабинет министров Украины выделил из Резервного фонда "Южмашу" 15,109 млн грн для обеспечения хранения гептила (жидкого ракетного топлива) и Павлоградскому химическому заводу (ПХЗ) 133,452 млн грн для утилизации твердого ракетного топлива.

Как сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook, соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в среду.

"Правительством сегодня приняты очень важные решения для оборонки… С руководителем ПХЗ было договорено об обеспечении возврата работников для соответствующих работ", – отметила она.