Экономика

19:31 20.05.2020

Правительство выделило "Южмашу" и ПХЗ почти 150 млн грн на хранение и утилизацию ракетного топлива

1 мин читать
Правительство выделило "Южмашу" и ПХЗ почти 150 млн грн на хранение и утилизацию ракетного топлива

Кабинет министров Украины выделил из Резервного фонда "Южмашу" 15,109 млн грн для обеспечения хранения гептила (жидкого ракетного топлива) и Павлоградскому химическому заводу (ПХЗ) 133,452 млн грн для утилизации твердого ракетного топлива.

Как сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook, соответствующее решение Кабинет министров принял на заседании в среду.

"Правительством сегодня приняты очень важные решения для оборонки… С руководителем ПХЗ было договорено об обеспечении возврата работников для соответствующих работ", – отметила она.

Теги: #южмаш #финансирование #пхз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 15.05.2020
Минздрав подписал соглашение с Всемирным банком о финансировании на $135 млн

Минздрав подписал соглашение с Всемирным банком о финансировании на $135 млн

09:54 15.05.2020
Степанов: заявления медучреждений об увеличении финансирования с 1 апреля и реальное увеличение – это разные вещи

Степанов: заявления медучреждений об увеличении финансирования с 1 апреля и реальное увеличение – это разные вещи

01:10 08.05.2020
Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нельзя финансировать за медуслугу

Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нельзя финансировать за медуслугу

14:29 07.05.2020
Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны – Ермак

Все разговоры о сокращении поддержки украинского кино безосновательны – Ермак

20:24 06.05.2020
Кабмин разблокировал финансирование крымскотатарского телеканала АТR

Кабмин разблокировал финансирование крымскотатарского телеканала АТR

16:17 05.05.2020
Нацбанк планирует расширить источники финансирования финкомпаний

Нацбанк планирует расширить источники финансирования финкомпаний

10:16 29.04.2020
Дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80% - Степанов

Дефицит финансирования противотуберкулезных учреждений доходит до 80% - Степанов

09:36 29.04.2020
Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений - Степанов

Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений - Степанов

22:25 24.04.2020
Отсутствие координации между участвующими в финансировании больниц ведомствами стало проблемой реформы - и.о. главы НСЗУ

Отсутствие координации между участвующими в финансировании больниц ведомствами стало проблемой реформы - и.о. главы НСЗУ

19:26 23.04.2020
ЕБРР одобрил выделение в 2020г. дополнительных EUR3 млрд существующим клиентам

ЕБРР одобрил выделение в 2020г. дополнительных EUR3 млрд существующим клиентам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КРИКЛИЙ МИНИНФРАСТРУКТУРЫ БИЛЕТЫ СТОИМОСТЬ

Повышения стоимости на ж/д билеты не будет - министр инфраструктуры

ТРАНШ МИНФИН МВФ

Минфин ожидает до конца мая подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд

ЖД КАБМИН КАРАНТИН МИНИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

БЮДЖЕТ ПРИВАТБАНК КАБМИН

ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

КОРОНАВИРУС CONCORDE CAPITAL

Concorde Сapital собрал фонд $50 млн для проектов гибридного финансирования в коронакризис

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания может объявить дополнительные выходные, чтобы помочь туротрасли

Потребительские цены в Канаде снизились в апреле впервые с 2009г при рекордном падении стоимости бензина

Правительство Украины впервые утвердило проект Отчета об обзоре ОПК

Регулятор ФРГ освободил газопровод "Северный поток 1" от регулирования

Нефть уверенно растет после выхода данных о запасах в США, Brent $35,72 за баррель

Нацбанк оспорит отмену судом решения комитета НБУ об отказе в согласовании Резникова на должность члена набсовета Ощадбанка

Суд ЕС отклонил иски Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм ЕС на газопроводы из третьих стран

Гостаможня вводит "пилот" по автоматическому оформлению таможенных деклараций

Бизнес за год не изменил низкую оценку доверия к судебной власти – ЕБА

Повышения стоимости на ж/д билеты не будет - министр инфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА