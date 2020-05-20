Экономика

19:29 20.05.2020

Потребительские цены в Канаде снизились в апреле впервые с 2009г при рекордном падении стоимости бензина

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Потребительские цены в Канаде снизились в апреле впервые с 2009г при рекордном падении стоимости бензина

Потребительские цены в Канаде в апреле 2020 года снизились впервые более чем за 10 лет на фоне обвала цен на бензин.

Рекордное падение стоимости бензина компенсировало заметный рост цен на продукты питания, а также хозяйственные товары, спрос на которые увеличился в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно официальным данным, потребительские цены в Канаде в апреле уменьшились на 0,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после повышения на 0,9% в марте. Дефляция в годовом выражении была отмечена впервые с сентября 2009 года.

Потребительские цены упали на 0,7% относительно марта.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 0,1% в годовом выражении и на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Trading Economics.

Стоимость бензина в Канаде в апреле рухнула на 39,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года на фоне обвала цен на нефть, а также сокращения спроса из-за ограничений, введенных с целью предотвращения распространения коронавируса.

Потребительские цены без учета бензина выросли в прошлом месяце на 1,3% в годовом выражении.

Индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в апреле увеличился на 1,53% против 1,83% в марте.

Теги: #падение #канада #цены #потребители
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