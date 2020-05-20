Экономика

19:07 20.05.2020

Правительство Украины впервые утвердило проект Отчета об обзоре ОПК

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Правительство Украины впервые утвердило проект Отчета об обзоре ОПК

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял проект Отчета об обзоре обороно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, который будет направлен на утверждение Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), в марте прошлого году впервые поручившему подготовить такой документ.

"Что такое Отчет? Это аналитика о наших способностях. Это документ, который должен быть базой для Стратегии развития ОПК. Мы должны знать то, что нужно и то, что мы способны производить. Куда двигаться и направлять нашу промышленность", – прокомментировала это решение заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

Она подчеркнула, что такой отчет делается впервые в истории Украины.

Панаиотиди добавила, что существенной частью данного отчета является также предоставленная Минобороны потребность Вооруженных сил Украины.

Замминистра уточнила, что открытая часть Отчета будет обнародовано после утверждения СНБО и направлена на ознакомление ключевым международным партнерам, с которыми сотрудничает Украина в сфере оборонных технологий.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко в марте прошлого года ввел в действие решение СНБО "О реформировании ОПК и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", которым было поручено правительству обеспечить проведение такого обзора. Для этого осенью прошлого года была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам обзора ОПК.

Теги: #обзор #опк
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