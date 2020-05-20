Нацбанк оспорит отмену судом решения комитета НБУ об отказе в согласовании Резникова на должность члена набсовета Ощадбанка

Шестой апелляционный административный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и оставил в силе постановление суда предыдущей инстанции, которым было отменено решение комитета НБУ относительно несогласования Алексея Резникова в должности члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, регулятор подаст кассационную жалобу на соответствующее решение.

В пресс-службе также отметили, что суд рассмотрит апелляции НБУ на аналогичные решения Окружного админсуда Киева по делам Дмитрия Власова и Шевки Аджунера 2 и 4 июня соответственно.

Как сообщалось, 16 августа 2019 года центробанк после проведения тестирования и собеседования отклонил кандидатуры пяти из девяти членов набсовета Ощадбанка, в том числе председателя набсовета Аджунера и членов НС Власова и Резникова. Нацбанк также заявил об обеспокоенности в связи с процедурой, по которой новоизбранный набсовет Ощадбанка продлил контракт с председателем правления Андреем Пышным без проведения конкурса.

В свою очередь в совместном заявлении члены набсовета Ощадбанка отмечали, что решение НБУ о дисквалификации пяти новоизбранных членов набсовета финучреждения является "беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков". Кроме того, члены набсовета подчеркивали, что Нацбанк был заранее уведомлен обо всех этапах принятия решения о продлении контракта с Пышным, уточняя, что это решение было принято в соответствии с их уставными полномочиями согласно законодательству Украины и уставу финучреждения.

Позже, 18 и 19 февраля 2020 года Окружной админсуд Киева отменил решения Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем центробанка об отказе в согласовании кандидатур Аджунера, Власова и Резникова на членами набсовета Ощадбанка.

Центробанк, в свою очередь, отмечал, что не согласен с такими решениями суда, поскольку согласование руководителей банков, в частности, членов и председателя набсовета, является исключительно его компетенцией в соответствии со ст.42 закона "О банках и банковской деятельности".

Вместе с тем Окружной админсуд Киева, объясняя отмену соответствующего решения комитета центробанка, подчеркивал: "НБУ вышел за пределы своих полномочий не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и во время самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а выполнение должностных обязанностей председателя наблюдательного совета АО "Ощадбанк".