Экономика

15:46 20.05.2020

Минфин ожидает до конца мая подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд

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Минфин ожидает до конца мая подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд

Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев, сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания в среду.

Согласно проекту распоряжения, сумма первого транша может составить $1,9 млрд.

"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", - сказал Марченко.

Ранее Марченко говорил об ожиданиях получить первый транш в размере $1,75 млрд.

Теги: #транш #минфин #мвф
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