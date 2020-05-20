Минфин ожидает до конца мая подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд

Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев, сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания в среду.

Согласно проекту распоряжения, сумма первого транша может составить $1,9 млрд.

"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", - сказал Марченко.

Ранее Марченко говорил об ожиданиях получить первый транш в размере $1,75 млрд.