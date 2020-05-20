Экономика

15:18 20.05.2020

ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

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ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

Кабинет министров Украины в среду утвердил распределение прибыли государственного ПриватБанка (Киев) за 2019 год, в частности, на выплату дивидендов в государственный бюджет будет направлено 24,457 млрд грн (75%), на покрытие убытков прошлых лет – 6,522 млрд грн (20%), в резервный фонд – 1,630 млрд грн (5%).

Соответствующее распоряжение правительство одобрило без обсуждения в среду.

Как сообщалось, в конце апреля Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет для ПриватБанка на уровне 75%.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших банков в стране.

Теги: #бюджет #приватбанк #кабмин
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