Nova Poshta Moldova открывает первые два отделения в Кишиневе

Nova Poshta Moldova, входящая в группу компаний "Нова Пошта", открывает в Кишиневе первые два отделения.

Как сообщила пресс-служба группы компаний в среду, в частности отделение №1 расположено по адресу просп. Московский 11/1 и осуществляет прием и выдачу отправлений без ограничений по весу.

Отделение №2 расположено по адресу ул. Ион Крянгэ 6/1, осуществляет прием и выдачу отправлений весом до 30 кг.

Отделения будут работать с 9:00 до 21:00 с понедельника по субботу. Клиентам будут доступны все услуги компании: отправка и получение внутренних и международных грузов и посылок, а также можно воспользоваться услугой упаковки. В дальнейшем комплекс услуг будет расширяться.

Кроме того, на таможенном терминале "Новой Пошты", расположенном в Кишиневе по ул. Петрикань, 17/3, организован пункт выдачи и приема международных отправлений. Там клиенты могут получать свои международные посылки в день растаможивания. Пункт работает с 9:00 до 18:00.

В планах компании до конца года - расширить сеть отделений в Кишиневе, а при положительном опыте – масштабировать и в другие регионы страны.

В сообщении отмечается, что отделения работают по стандартам "Новой Пошты" и оснащены всем необходимым для максимальной безопасности, соблюдая все нормы карантина.

"Шесть лет мы работаем на рынке Молдовы и уже зарекомендовали себя перед нашими клиентами как сервис быстрой и удобной курьерской доставки по всей стране. Сейчас же хотим предоставить еще одну возможность – получать и отправлять посылки в любое удобное время, не дожидаясь приезда курьера", - цитирует пресс-служба СЕО Nova Poshta в Молдове Мтхаила Поповича.

Компания Nova Poshta Moldova наряду с Nova Poshta Georgia, "НП Логистик", "ПОСТ ФИНАНС" и "Нова Пошта Интернешнл" входит в ГК "Нова Пошта".

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.