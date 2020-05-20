Кабмин вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня

Кабинет министров вернется к вопросу о возобновлении авиационных перевозок после 15 июня 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Что касается работы аэропортов и запуска рейсовых авиаперевозок, к этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня, когда авиаперевозики смогут вылетать и куда-то лететь. Пока что аэропорты наших стран-партнеров закрыты", - сказал премьер-министр в ходе правительственного заседания в среду.

Пока что нет смысла возобновлять рейсовые перелеты, уточнил он.

"Откроется возможность проведения международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают после принятия изменений к 288 постановлению. Межобластные перевозки мы пока что не открываем", - отметил Шмыгаль, уточнив, что в начале июня межобластные перевозки могут возобновиться.