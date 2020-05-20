Экономика

14:38 20.05.2020

"Укравтодор" пообещал отремонтировать обрушившийся в Алексеевке мост "в первую очередь"

1 мин читать
"Укравтодор" пообещал отремонтировать обрушившийся в Алексеевке мост "в первую очередь"

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") пообещал отремонтировать мост, обрушившийся в среду в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области во время движения по нему грузового автомобиля, в первую очередь.

"Сегодня во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский анонсировал разработанную нами Национальную программу восстановления мостов. Программа рассчитана на пять лет и планирует охватить 1385 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения. Уже в этом месяце мы планируем начать воплощение программы на первые 30 мостов. Конечно, мост в Алексеевке должен быть восстановлен в первую очередь", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в Телеграм-канале агентства.

По данным "Укравтодора", мост относился к категории "ограниченно работоспособных", в Украине к этой категории относятся 27% из всех обследованных мостов.

"По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости - до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", - отмечается в сообщении "Укравтодора".

Обрушившийся мост был построен в 1955 году, его длина: 151,92 м. Мост состоит из девяти железобетонных опор и восьми металлических секций. Владелец моста - Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Согласно проведенному в 2017 году обследованию специализированным предприятием ГП "УкрДПТИтрансбуд", остаточный ресурс пролетных строений моста составляет 12 лет.

Теги: #укравтодор #ремонт #мост #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 20.05.2020
Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

Полиция открыла три дела по факту обрушения части автомобильного моста в Днепропетровской области

13:22 20.05.2020
В Никопольском районе обрушилась секция автомобильного моста – МВД

В Никопольском районе обрушилась секция автомобильного моста – МВД

12:15 19.05.2020
"Укравтодор" проверит работу AzVirt на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя

"Укравтодор" проверит работу AzVirt на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя

03:39 18.05.2020
Движение на путепроводе на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом м проспектом  Бандеры открыто - КГГА

Движение на путепроводе на пересечении ул. Богатырской с Оболонским проспектом м проспектом  Бандеры открыто - КГГА

10:47 17.05.2020
В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

В Днепропетровской области за минувшие сутки еще у 31 жителя обнаружили коронавирус

13:18 15.05.2020
В Киевской области на трассе Киев-Чоп произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей - "Укравтодор"

В Киевской области на трассе Киев-Чоп произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей - "Укравтодор"

10:12 15.05.2020
"Укравтодор" заявляет о вооруженном проникновении в его офис бизнесмена Амирханяна, тот покинул здание усилиями правоохранителей

"Укравтодор" заявляет о вооруженном проникновении в его офис бизнесмена Амирханяна, тот покинул здание усилиями правоохранителей

23:02 14.05.2020
Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети

16:51 12.05.2020
"Укрзализныця" до конца 2020г планирует отремонтировать 300 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" до конца 2020г планирует отремонтировать 300 пассажирских вагонов

15:26 12.05.2020
В Днепропетровской области с начала года у пятерых жителей диагностировали болезнь Лайма

В Днепропетровской области с начала года у пятерых жителей диагностировали болезнь Лайма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЖД КАБМИН КАРАНТИН МИНИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗКИ

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

БЮДЖЕТ ПРИВАТБАНК КАБМИН

ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

КОРОНАВИРУС CONCORDE CAPITAL

Concorde Сapital собрал фонд $50 млн для проектов гибридного финансирования в коронакризис

ИНВЕСТИЦИИ ЗЕЛЕНСКИЙ ИНВЕСТОРЫ

Планка для инвестняни понижена со $100 млн до $30 млн для привлечения украинских инвесторов - Зеленский

ИНВЕСТИЦИИ ЗЕЛЕНСКИЙ ОФИС

Зеленский: Украина откроет инвестофис в сентябре под руководством экс-главы правительства Аджарии Варшаломидзе

ПОСЛЕДНЕЕ

Пассажирские ж/д перевозки в пригородном и межобластном сообщении восстановят с 1 июня, авиаперевозки - с 15 июня

ПриватБанк направит в госбюджет почти 25 млрд грн прибыли

Nova Poshta Moldova открывает первые два отделения в Кишиневе

Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2020г с чистой прибылью 522 млн грн

Кабмин вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня

«Экополис ХТЗ» Ярославского подписал Меморандумы о сотрудничестве с ведущими научными центрами

Райффайзен Банк Аваль и Visa запускают сервис для виртуальных платежных карт в Viber

Concorde Сapital собрал фонд $50 млн для проектов гибридного финансирования в коронакризис

Мировая экономика может потерять $82 трлн за 5 лет из-за пандемии коронавируса - эксперты

Минсоцполитики предлагает запустить с 2021г накопительную профессиональную пенсионную систему

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА