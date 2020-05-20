Concorde Сapital собрал фонд $50 млн для проектов гибридного финансирования в коронакризис

Инвестиционная компания Concorde Сapital (Киев) в условиях коронакризиса намерена выступить финансовым советником по привлечению и структурированию гибридного финансирования для украинских компаний, испытывающих проблемы с доступом к капиталу, и собрала фонд на $50 млн для такого бридж-финансирования, сообщил основатель и глава ИК Игорь Мазепа агентству "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на все нынешние события, в Украине осталась большая прослойка небедных людей, которые раньше инвестировали в недвижимость и получали какие-то арендные доходы. Сейчас этот рынок обвалился, ставки по депозитам в коммерческом банке тоже обвалились – очень многие инструменты, которые были рабочими два месяца назад, уже оказались нерабочими. А есть потребность продолжать инвестировать дальше", – объяснил он источники наполнения фонда.

Мазепа отметил, что в коронакризис традиционная деятельность инвесткомпаний – IPO, выпуск евробондов – "буквально за ночь помножилась на ноль".

"А что возникло? Возникла, например, история организации доступа к финансированию. В условиях кризиса многие компании столкнутся с проблемами привлечения капитала из традиционных источников по причине высокой долговой нагрузки или из-за рыночных условий", – сказал глава Concorde Сapital.

По его словам, недостаток обеспечения или консервативная оценка денежных потоков банками не позволят предприятиям рассчитывать на получение кредита, в то время как привлечение фонда прямых инвестиций уже станет нецелесообразным для самих предпринимателей-заемщиков по причине низкой оценки стоимости их бизнеса.

"В этих условиях, приобретают актуальность гибридные инструменты привлечения финансирования, которые включают в себя: мезонинное финансирование, конвертируемые займы, займы "с участием в прибыли" и другие. Гибридные инструменты финансирования – это что-то среднее между банковским кредитом и прямыми инвестициями в компанию", – пояснил Мазепа.

Он уточнил, что, как правило, гибридные инструменты финансирования – это комбинация долга и участия в капитале/прибыли компании, они широко используется на разных стадиях развития компании, особенно актуальны в случаях нахождения бизнеса в состоянии "стресса".