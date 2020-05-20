Экономика

12:17 20.05.2020

Facebook представил новый сервис для онлайн-торговли

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Facebook представил новый сервис для онлайн-торговли

Facebook Inc. (SPB: FB) запустит новую функцию для онлайн-магазинов в социальных сетях Facebook и Instagram, сообщил во вторник глава компании Марк Цукерберг.

Facebook и раньше предоставляла возможность загрузки каталогов в соцсетях, однако теперь ритейлерам будет достаточно загрузить каталог один раз, чтобы он стал доступен в нескольких приложениях, пишет CNBC.

"Это увеличит конверсию и рост продаж малого бизнеса", - подчеркнул Цукерберг.

Facebook планирует сделать функцию доступной и на других платформах, включая Messenger и WhatsApp, что позволит ритейлерам получить доступ к примерно 3 млрд пользователей.

Facebook наращивает усилия по поддержке малых ритейлеров в условиях пандемии. Глава компании заявил, что он лично участвовал в разработке новой функции. По его словам, "подавляющее большинство" рекламодателей Facebook являются малыми предприятиями. С начала пандемии Facebook анонсировала программу поддержки малого бизнеса объемом $100 млн.

Хотя новый сервис будет бесплатным, в долгосрочной перспективе онлайн-торговля позволит компании увеличить рекламные доходы.

"Наша бизнес-модель основана на рекламе, поэтому вместо того, чтобы брать с компаний плату за пользование функцией торговли, мы считаем, что, если она будет для них полезной, они будут больше тратить на рекламу", - отмечает Цукерберг.

В то же время не все ритейлеры смогут продавать товары напрямую в соцсетях, пишет CNBC. Такую возможность будут иметь только те компании, которые используют функцию оформления заказа Checkout. Компания берет комиссию с продаж, осуществленных таким способом.

Как отмечает Financial Times, новый сервис будет конкурировать с другими площадками онлайн-торговли, включая Amazon.com Inc. и eBay Inc.

Акции Facebook дорожают на 1,7% на электронных торгах.

Теги: #торговля #facebook
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