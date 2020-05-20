Экономика

11:42 20.05.2020

Зеленский: невозможно найти независимого человека в энергоотрасли

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Президент Украины Владимир Зеленский считает невозможным найти независимого человека в энергоотрасли.

"Скажите мне, пожалуйста, где у нас независимые энергетики, они есть? Дайте мне!.. Какого мы б человека не взяли, на следующий день СМИ пишут, что это либо человек Ахметова, либо Коломойского, либо Пинчука", – сказал Зеленский на пресс-конференции в среду.

По его словам, из-за этого, в частности, сложно подыскать подходящую кандидатуру на должность министра энергетики

Теги: #зеленский #кадры #энергетика
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