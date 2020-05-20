"Укрпошта" и USAID запустили инициативу для помощи украинским малым производителям хендмейда в экспорте продукции

АО "Укрпошта" и программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запустили инициативу "E-Export - твой ключ к успеху и расширению собственного дела!", направленную на помощь украинским малым и средним предприятиям, задействованным в хендмейд, в выходе на международные рынки.

Как сообщила пресс-служба национального почтового оператора в среду, в рамках инициативы предприятия получат созданный "Укрпоштой" и основательницей компании "Е.С.Консалтинг" Александрой Томашевской справочник, как начать продавать свои товары за границу, и ознакомятся с историями успеха тех украинских предпринимателей, которые уже экспортируют свою продукцию за пределы Украины.

Компания отмечает, что в пособии предприниматели найдут практические советы и всю необходимую информацию по организации бизнеса: оформления отправления и таможенного оформления товара, получения оплаты из-за рубежа, финансового мониторинга операций по поступлению средств, налогообложению доходов, на примерах увидят основные ошибки.

"Украина - среди стран-лидеров по продаже хендмейд товаров на Etsy, впереди только Великобритания, Франция и Германия. И это безусловный успех украинских мастеров хендмейда. А вот на Amazon и Ebay украинцы отстают. Совместно с "Укрпоштой" планируем показать украинским предпринимателям экспортные возможности e-commerce. Истории успеха тех, кто проторил эту тропу, говорят сами за себя: окно экспортных возможностей e-commerce открыто, поэтому им надо воспользоваться", - цитируется в сообщении руководитель направления по продвижению экспорта программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" Душан Кулка.

"Укрпошта" отмечает, что, в частности, в 2019 году в Украине было более 25 тыс. интернет-продавцов, сгенерировавших $350 млн дохода. Почти 1 млн украинских товаров было выставлено на одном из глобальных маркетплейсов Etsy, где Украина – в топ-10 рынков и представлена 6 тыс. предпринимателей.

По мнению почтового оператора, Украина имеет потенциал к увеличению этого количества в 2020 году, "поскольку в период закрытых границ и режима карантина, электронная коммерция – едва ли не единственный способ для малого бизнеса удержаться на плаву: покупатели постоянно находятся дома и не имеют иного выхода, как покупать товары онлайн".

"Мы хотим, чтобы предприниматели поняли, что в Украине уже построена достаточная инфраструктура для e-commerce экспорта и, несмотря на карантин, границы для торговли товарами являются открытыми. E-export - простой и доступный способ попробовать продавать товары за границу без посредников, его можно начать с минимальными инвестициями. "Укрпошта" есть в каждом населенном пункте Украины, поэтому продавать онлайн может любой, у кого есть интернет", - цитирует пресс-служба директора департамента международных операций АО "Укрпошта" Юлию Павленко.

E-Export School от "Укрпошты" - открытая информационная платформа для украинских производителей, основанная в конце 2016 года. Цель проекта: через серию интенсивных семинаров и индивидуальные консультации помочь представителям малого и среднего бизнеса выйти на внешние рынки путем продажи товаров конечным потребителям с помощью интернет-инструментов из Украины за границу.