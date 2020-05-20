Экономика

10:05 20.05.2020

"Укрпошта" и USAID запустили инициативу для помощи украинским малым производителям хендмейда в экспорте продукции

3 мин читать
"Укрпошта" и USAID запустили инициативу для помощи украинским малым производителям хендмейда в экспорте продукции

АО "Укрпошта" и программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запустили инициативу "E-Export - твой ключ к успеху и расширению собственного дела!", направленную на помощь украинским малым и средним предприятиям, задействованным в хендмейд, в выходе на международные рынки.

Как сообщила пресс-служба национального почтового оператора в среду, в рамках инициативы предприятия получат созданный "Укрпоштой" и основательницей компании "Е.С.Консалтинг" Александрой Томашевской справочник, как начать продавать свои товары за границу, и ознакомятся с историями успеха тех украинских предпринимателей, которые уже экспортируют свою продукцию за пределы Украины.

Компания отмечает, что в пособии предприниматели найдут практические советы и всю необходимую информацию по организации бизнеса: оформления отправления и таможенного оформления товара, получения оплаты из-за рубежа, финансового мониторинга операций по поступлению средств, налогообложению доходов, на примерах увидят основные ошибки.

"Украина - среди стран-лидеров по продаже хендмейд товаров на Etsy, впереди только Великобритания, Франция и Германия. И это безусловный успех украинских мастеров хендмейда. А вот на Amazon и Ebay украинцы отстают. Совместно с "Укрпоштой" планируем показать украинским предпринимателям экспортные возможности e-commerce. Истории успеха тех, кто проторил эту тропу, говорят сами за себя: окно экспортных возможностей e-commerce открыто, поэтому им надо воспользоваться", - цитируется в сообщении руководитель направления по продвижению экспорта программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" Душан Кулка.

"Укрпошта" отмечает, что, в частности, в 2019 году в Украине было более 25 тыс. интернет-продавцов, сгенерировавших $350 млн дохода. Почти 1 млн украинских товаров было выставлено на одном из глобальных маркетплейсов Etsy, где Украина – в топ-10 рынков и представлена 6 тыс. предпринимателей.

По мнению почтового оператора, Украина имеет потенциал к увеличению этого количества в 2020 году, "поскольку в период закрытых границ и режима карантина, электронная коммерция – едва ли не единственный способ для малого бизнеса удержаться на плаву: покупатели постоянно находятся дома и не имеют иного выхода, как покупать товары онлайн".

"Мы хотим, чтобы предприниматели поняли, что в Украине уже построена достаточная инфраструктура для e-commerce экспорта и, несмотря на карантин, границы для торговли товарами являются открытыми. E-export - простой и доступный способ попробовать продавать товары за границу без посредников, его можно начать с минимальными инвестициями. "Укрпошта" есть в каждом населенном пункте Украины, поэтому продавать онлайн может любой, у кого есть интернет", - цитирует пресс-служба директора департамента международных операций АО "Укрпошта" Юлию Павленко.

E-Export School от "Укрпошты" - открытая информационная платформа для украинских производителей, основанная в конце 2016 года. Цель проекта: через серию интенсивных семинаров и индивидуальные консультации помочь представителям малого и среднего бизнеса выйти на внешние рынки путем продажи товаров конечным потребителям с помощью интернет-инструментов из Украины за границу.

Теги: #укрпошта #помощь #usaid #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:40 20.05.2020
Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с коронавирусом

Украина получила $15,5 млн помощи от США для борьбы с коронавирусом

14:06 19.05.2020
Рада намерена разрешить "Укрпоште" предоставлять финуслуги и открывать почтовые счета

Рада намерена разрешить "Укрпоште" предоставлять финуслуги и открывать почтовые счета

11:46 19.05.2020
Глава "Укрпошты" называет недостоверными аргументы НБУ против инициативы разрешить компании предоставление финуслуг

Глава "Укрпошты" называет недостоверными аргументы НБУ против инициативы разрешить компании предоставление финуслуг

11:19 19.05.2020
Нацбанк выступил против принятия законопроектов, разрешающих "Укрпочте" предоставлять банковские услуги

Нацбанк выступил против принятия законопроектов, разрешающих "Укрпочте" предоставлять банковские услуги

14:46 18.05.2020
"Vodafone Украина" проведет серию вебинаров по BigData-аналитике для бизнеса

"Vodafone Украина" проведет серию вебинаров по BigData-аналитике для бизнеса

19:58 13.05.2020
Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

19:40 13.05.2020
Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

Рада намерена ввести систему грантовой поддержки государством сферы культуры, креативных индустрий и туризма

18:27 13.05.2020
Глава Одесской области просит от правительства помощи из-за засухи

Глава Одесской области просит от правительства помощи из-за засухи

13:56 13.05.2020
Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

09:48 13.05.2020
Многие компании оставят часть сотрудников на удаленной работе даже после карантина - ЕБА

Многие компании оставят часть сотрудников на удаленной работе даже после карантина - ЕБА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ БАНКИ КРЕДИТОВАНИЕ

Зеленский намерен на техническом уровне "додавить" банковскую систему для расширения кредитования

ЗЕЛЕНСКИЙ БАНКИ ЗАКОН

Зеленский подпишет банковский закон 20-22 мая и ожидает скорого кредита МВФ

УКРЗАЛИЗНЫЦЯ УБЫТКИ

"Укрзализныця" в I кв. получила 7 млрд грн убытка

ШМЫГАЛЬ ФЕРМЕРЫ КАБМИН

Премьер Шмыгаль обсудил с фермерами механизмы поддержки малого агробизнеса

УСТЕНКО АГРАРИИ ПОСЕВНАЯ

Посевная прошла в штатном режиме, заложены все предпосылки для урожая-2020 – советник Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский намерен на техническом уровне "додавить" банковскую систему для расширения кредитования

Зеленский подпишет банковский закон 20-22 мая и ожидает скорого кредита МВФ

"Укрзализныця" в I кв. получила 7 млрд грн убытка

Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

Премьер Шмыгаль обсудил с фермерами механизмы поддержки малого агробизнеса

Страны юга Европы готовятся к туристическому сезону, несмотря на угрозу коронавируса - СМИ

Посевная прошла в штатном режиме, заложены все предпосылки для урожая-2020 – советник Зеленского

Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 11,4 млрд грн и $369 млн по сниженным ставкам

Лоукостер EasyJet подтвердила хакерскую атаку и кражу данных 9 млн клиентов

По итогам года мировой турпоток может снизиться на 60-80% - UNWTO

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА