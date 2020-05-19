Экономика

20:57 19.05.2020

Премьер Шмыгаль обсудил с фермерами механизмы поддержки малого агробизнеса

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Премьер Шмыгаль обсудил с фермерами механизмы поддержки малого агробизнеса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе рабочей встречи с представителями аграрной отрасли по развитию фермерских хозяйств обсудил механизмы поддержки малого аграрного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, аграрии предоставили премьер-министру предложения по развитию отрасли, в том числе предлагалось определить ее одним из приоритетов в работе с ЕС, что позволит привлечь дополнительные средства от европейских партнеров.

В свою очередь Шмыгаль сообщил, что при изменениях в бюджет правительством и Верховной Радой было инициировано оставить 4 млрд грн для поддержки сельскохозяйственных производителей.

"Особенно для микро и малого бизнеса, тех людей, которые работают непосредственно на земле. Эти 4 млрд разбиваются на ряд программ, непосредственно на поддержку, на возмещение процентов по кредитам. Также правительство 22 апреля внес изменения в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для поддержки развития фермерских хозяйств. В ближайшее время этот важный документ будет подписан", - подчеркнул премьер.

Помимо этого, глава правительства акцентировал внимание на проблемах засухи в Одесской области. В частности, были обсуждены в ходе встречи механизмы страховой поддержки фермерских урожаев.

"Мы хотим слышать малых фермеров и понимать, в чем они нуждаются в первую очередь", - отметил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #фермеры #кабмин
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