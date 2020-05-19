Экономика

18:51 19.05.2020

Посевная прошла в штатном режиме, заложены все предпосылки для урожая-2020 – советник Зеленского

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Посевная прошла в штатном режиме, заложены все предпосылки для урожая-2020 – советник Зеленского

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко на очередной рабочей встрече с представителями агропромышленного комплекса констатировал: нынешняя посевная, которую обсуждали на предыдущей встрече, прошла в штатном режиме.

"На фоне чрезвычайной ситуации удалось обеспечить всеми необходимыми ресурсами (горючее, удобрения, техника) украинские агропредприятия в полном объеме. Сегодня достигнута главная цель – заложены все предпосылки для урожая-2020", - сказал он на совещании во вторник, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Аграрии обратили внимание на то, что на фоне экономических проблем из-за эпидемии коронавируса обостряется вопрос финансовых ресурсов для фермерских хозяйств. Также вызывает беспокойство гибель около 5-8% озимых посевов. Наибольшие потери, по информации представителей АПК, - в Одесской области, где погибла почти половина общих посевов.

По мнению аграриев, Украине необходимо обратиться к некоторым практикам стимулирования национального производства сельхозтехники и минеральных удобрений.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что сейчас разрабатывается механизм компенсации по кредитным ставкам для аграриев.

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в свою очередь анонсировал законопроект о налогообложении земли.

Теги: #устенко #аграрии #посевная
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