Экономика

18:23 19.05.2020

Лоукостер EasyJet подтвердила хакерскую атаку и кражу данных 9 млн клиентов

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Лоукостер EasyJet подтвердила хакерскую атаку и кражу данных 9 млн клиентов

Британский лоукостер EasyJet во вторник признал, что данные клиентов авиакомпании были похищены в результате хакерской атаки.

Согласно сообщению EasyJet, "кибератака с использованием высокотехнологических средств" затронула примерно 9 млн клиентов авиакомпании. Хакеры похитили данные их почтовых ящиков и информацию об их поездках.

Кроме того, отмечается, что хакеры "получили доступ" к информации о платежных картах 2,2 тыс. человек.

По данным BBC, руководство лоукостера узнало об атаке еще в январе, однако только в апреле компания смогла уведомить об этом тех клиентов, чьи данные карт были похищены.

В EasyJet заверили, что до 26 мая завершат информирование всех клиентов, которых затронула кибератака.

"Нет никаких данных о том, что какая-либо личная информация любого характера была неправомерно использована, однако мы поддерживаем контакт примерно с 9 млн клиентов, к чьим данным хакеры получили доступ. Мы рекомендуем им предпринять шаги по защите данных, чтобы минимизировать риски потенциального фишинга", - говорится в сообщении EasyJet.

Теги: #данные #easyjet #лоукостер #хакеры
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