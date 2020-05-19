Экономика

17:32 19.05.2020

Курс гривни на межбанке укрепляется шестой день подряд

1 мин читать
Курс гривни на межбанке укрепляется шестой день подряд

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 26,56 грн/$1 с 26,58 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,545-26,575 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 19 мая вырос до 26,52 грн/$1 с 26,57 грн/$1 в понедельник.

Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 20 мая – до 26,5159 грн/$1 с 26,5710 грн/$1 накануне.

Как сообщалось, после незначительного снижения 8 мая до 26,83 грн/$1, гривня на жбанке начала укрепляться и в конце прошлой недели достигла 26,62 грн/$1.

Теги: #курс #гривня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 15.05.2020
Курс гривни на межбанке на этой неделе укреплялся и в пятницу достиг 26,62 грн/$1

Курс гривни на межбанке на этой неделе укреплялся и в пятницу достиг 26,62 грн/$1

09:15 29.04.2020
Доллар дешевеет к евро и иене, рынок ждет итогов заседания ФРС

Доллар дешевеет к евро и иене, рынок ждет итогов заседания ФРС

09:26 22.04.2020
Доллар США дешевеет к евро и иене, австралийский доллар взлетел на данных о розничных продажах в марте

Доллар США дешевеет к евро и иене, австралийский доллар взлетел на данных о розничных продажах в марте

18:59 15.04.2020
Курс гривни на межбанке в среду продолжил снижаться и достиг 27,275 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду продолжил снижаться и достиг 27,275 грн/$1

14:22 13.04.2020
Финансирование дефицита бюджета через эмиссию гривни это путь в никуда – НБУ

Финансирование дефицита бюджета через эмиссию гривни это путь в никуда – НБУ

11:06 07.04.2020
Курс гривни на открытии межбанка вплотную приблизился к отметке 27 грн/$1, а в обменниках укрепился до 26,65-26,85 грн/$1

Курс гривни на открытии межбанка вплотную приблизился к отметке 27 грн/$1, а в обменниках укрепился до 26,65-26,85 грн/$1

18:46 01.04.2020
Гривня на межбанке в среду обошлась без поддержки НБУ

Гривня на межбанке в среду обошлась без поддержки НБУ

19:17 31.03.2020
Курс гривни на межбанке в последний день марта укрепился до 27,6 грн/$1

Курс гривни на межбанке в последний день марта укрепился до 27,6 грн/$1

19:11 30.03.2020
Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

Гривня на межбанке в понедельник вновь обошлась без помощи НБУ

19:23 27.03.2020
Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1, а на наличном рынке снизился до 28,00-28,63 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 28,09 грн/$1, а на наличном рынке снизился до 28,00-28,63 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗАКОНОПРОЕКТ РАДА ЭНЕРГЕТИКА

Рада во втором чтении поддержала законопроект по безопасности в ядерной сфере, который позволит "Энергоатому" привлечь EUR200 млн кредита

УКРПОШТА НАЦБАНК

Нацбанк выступил против принятия законопроектов, разрешающих "Укрпочте" предоставлять банковские услуги

ОВГЗ МИНФИН

Минфин 19 мая расширит предложение ОВГЗ 9-мес. и 12-мес. бумагами в гривне и 7-мес. – в долларах

БУСЛАВЕЦ ЦЕНТРЭНЕРГО

Затянувшаяся приватизация "Центрэнерго" негативно отражается на эффективности управления компанией – Буславец

ЗЕЛЕНЫЙ ТАРИФ БУСЛАВЕЦ

Минэкоэнерго в переговорах с инвесторами ВИЭ настроено на снижение "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат – Буславец

ПОСЛЕДНЕЕ

По итогам года мировой турпоток может снизиться на 60-80% - UNWTO

Рынок ресторанов Украины может сократиться вдвое – основатель сети Mafia

На рынок земли должны выйти негосударственные пенсионные фонды и компании по страхованию жизни

Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума, растет спрос на коттеджи и базы отдыха - эксперт

Минцифры готово стать регулятором в сфере обращения виртуальных активов

Рада намерена разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы

Рада намерена разрешить "Укрпоште" предоставлять финуслуги и открывать почтовые счета

Кулеба пригласил Американскую торговую палату и Европейскую Бизнес Ассоциацию совместно с МИД развивать торговлю и привлекать инвестиции

НБУ 20 мая выпустит сувенирную банкноту из серебра по дизайну бумажной номиналом 1 тыс. грн

Рада во втором чтении поддержала законопроект по безопасности в ядерной сфере, который позволит "Энергоатому" привлечь EUR200 млн кредита

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА