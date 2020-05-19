Курс гривни на межбанке укрепляется шестой день подряд

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 26,56 грн/$1 с 26,58 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,545-26,575 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 19 мая вырос до 26,52 грн/$1 с 26,57 грн/$1 в понедельник.

Центробанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 20 мая – до 26,5159 грн/$1 с 26,5710 грн/$1 накануне.

Как сообщалось, после незначительного снижения 8 мая до 26,83 грн/$1, гривня на жбанке начала укрепляться и в конце прошлой недели достигла 26,62 грн/$1.