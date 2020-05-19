Экономика

15:41 19.05.2020

Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума, растет спрос на коттеджи и базы отдыха - эксперт

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Цены в гостиницах Одессы упали до исторического минимума, растет спрос на коттеджи и базы отдыха - эксперт

Стоимость проживания в трех- и четырехзвездочных гостиницах Одессы сократилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и в среднем составляет 650 грн в сутки ($24), сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" основатель управляющей компании Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

"Сегодня в Одессе средняя цена в отелях 3-4 звезды - 650 грн в сутки ($24). Это беспрецедентно низкий показатель за последние 20 лет. В аналогичный период в прошлом году такой номер стоил, минимум, вдвое дороже, в 2013 году - в три раза дороже", - рассказал Лупашко.

По его оценкам, ожидаемый спад показателей валового дохода и чистой прибыли гостиниц в этом году составит 20-40% по сравнению с прошлогодними показателями

"Положительная динамика может сохраниться в отелях коттеджного типа и базах отдыха, которые с апреля пользуются высоким спросом и выросли в цене в некоторых случаях до 50%. Часть из них уже забронирована на все лето гостями, которые, как правило, проводили лето на Кипре, в Испании, Италии", - добавил он.

В то же время, в текущем году гостиницы не рассчитывают на гостей из других стран.

"В курортных бюджетных отелях львиная доля приходилась на белорусских туристов. По имеющейся на сегодня информации – гостей из Беларуси в Украину в этом году не пустят. Вероятно, это могут быть гости из Молдавии и Турции во втором полугодии. Но доля таких туристов будет минимальная и не повлияет значительно на рынок", - резюмировал эксперт.

Ribas Hotels Group сотрудничает (управление и бронирование) с 25 объектами гостинично-ресторанного комплекса (пляжные и горнолыжные гостиницы, хостелы и санатории), два из которых являются собственными. Портфель компании включает бизнес-гостиницу Wall Street Hotel, городскую мини-гостиницу Bortoli (все – Одесса), гостиничный комплекс "Ричард" (Грибовка), парк-отель "Кипарис" (Южное), мини-отель Seazone (Каролино-Бугаз), сеть молодежных хостелов Friday и др.

Общий номерной фонд сети по состоянию на начало 2020 года составляет 1,234 тыс. номеров в разных формах сотрудничества.

Ribas Hotels Group предоставляет услуги комплексного управления, эксклюзивного бронирования, франчайзинга, проектирования.

ООО "Рибас Хотелс Групп" создано в 2017 году. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем и владельцем 100%-ной доли в уставном капитале компании является Артур Лупашко.

Теги: #карантин #гостиницы #одесса
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