Экономика

14:58 19.05.2020

Минцифры готово стать регулятором в сфере обращения виртуальных активов

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Министерство цифровой трансформации Украины предложило к общественному обсуждению проект закона "О виртуальных активах", согласно которому Минцифры будет выступать центральным органом исполнительной власти, формирующим и реализующим госполитику в сфере обращения виртуальных активов

В информации министерства во вторник указывается, что законопроект определяет правовой статус виртуальных активов, их использование и обращение на рынке Украины, а также устанавливает правовые отношение на рынке виртуальных активов и регламентирует процедуры их выпуска.

Как сообщалось, Совет по финансовой стабильности на заседании 20 июля 2018 года поддержал представленную главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Тимуром Хромаевым концепцию регулирования операций с криптовалютами.

Документ предполагает определение НКЦБФР главным регулятором на рынке криптовалют и закрепил за ней, в частности, лицензирование криптобирж и криптообменников.

Предполагалось, что НКЦБФР в рамках регулирования операций с криптовалютами будет классифицировать и определять токены как финансовые инструменты, регулировать обмен и куплю-продажу криптовалют через криптообменники, а также процедуры первичного размещения токенов (ICO).

Согласно концепции, Госфинмониторингу отводился контроль за криптобиржами, а Министерству финансов и Государственной фискальной службе – за уплатой налогов с доходов от операций с криптовалютами.

Хромаев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что вопрос регулятора не является принципиальным, но важно, чтобы была единая позиция по этому вопросу с финансовыми регуляторами – Нацбанком и НКЦБФР, а также Госфинмониторингом, однако пока такое тесное сотрудничество отсутствует.

Теги: #минцифры #нкцбфр #активы
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