Экономика

14:07 19.05.2020

Рада намерена разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы

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Рада намерена разрешить реконструировать дороги без получения разрешения на стройработы

Народные депутаты Украины предлагают отменить необходимость получения разрешения на стройработы при реконструкции и капитальном ремонте автодорог с классом последствий СС2 и СС3 или подлежащих оценке влияния на окружающую среду.

За принятие за основу законопроекта №2680 проголосовали 227 народных депутатов.

Законопроект предлагает предоставлять право на проведение реконструкции или капремонта автодорог с классом последствий СС2 и СС3, а также подлежащих экологической оценке, на основании сообщения о начале строительных работ, отменяя тем самым необходимость получать разрешение.

Авторы законопроекта также предлагают исключить из закона "Об архитектурной деятельности" противоречащие пункты о необходимости согласования проектных решений объектов в исторической части города, на площадях, магистралях с главным архитектором.

Кроме того, документ предусматривает согласование положений ряда законов и кодексов в части применения строительных норм, получения административных услуг в сфере строительства, а также уточнения термина "строительство".

Теги: #строительство #рада
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