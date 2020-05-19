Экономика

13:38 19.05.2020

Кулеба пригласил Американскую торговую палату и Европейскую Бизнес Ассоциацию совместно с МИД развивать торговлю и привлекать инвестиции

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Кулеба пригласил Американскую торговую палату и Европейскую Бизнес Ассоциацию совместно с МИД развивать торговлю и привлекать инвестиции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Американской торговой палаты в Украине Энди Гундеру и исполнительному директору Европейской Бизнес Ассоциации Анне Деревянко сотрудничество для развития торговли и привлечения инвестиций, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"В США, странах Азии, странах Евросоюза защита отечественного бизнеса за рубежом, развитие торговли, привлечение инвестиций являются одними из ключевых функций министерств иностранных дел. Сейчас мы строим в Украине именно такую эффективную систему экономической дипломатии. Я приглашаю ведущий украинский бизнес объединить усилия", - заявил Кулеба во время видеоконференции во вторник, 19 мая.

Кулеба также напомнил о перезапуске Совета экспортеров и инвесторов при МИД. Заседание обновленного на 80% состава запланировано на 21 мая. Участники будут организованы по отраслевому принципу и разработают совместный план работы на год.

Министр также поделился с Гундером и Деревянко своим видением сотрудничества дипломатической системы и бизнеса, которое позволит наполнять повестку дня отношений с другими странами реальными проектами сотрудничества, либерализовать торговлю, расширять географию экспорта, привлекать инвестиции в Украину.

Кулеба выразил убеждение, что успешный украинский бизнес способен также играть ключевую роль в налаживании эффективной системы экономической дипломатии. Речь идет, в частности, о профессиональной экспертной оценке, привлечении бизнеса к дипломатическому образованию, проведении специальных тренингов и курсов.

Деревянко и Гундер в свою очередь выразили благодарность за инициативу, которая, по их мнению, способна вывести сотрудничество бизнеса и дипломатии на новый уровень и поспособствовать защите украинских экономических интересов. Со своей стороны они подтвердили готовность к сотрудничеству в рамках Совета экспортеров и инвесторов, а также в развитии системы оценивания и дипломатического образования.

Отдельное внимание стороны уделили теме поощрения иностранных компаний, которые переносят производства их других регионов мира ближе к рынкам сбыта, к размещению производств именно в Украине.

Теги: #инвестиции #кулеба #мид
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