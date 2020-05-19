Экономика

12:14 19.05.2020

"Нова Пошта Глобал" запустила регулярную авиадоставку из/в США и Китая

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"Нова Пошта Глобал" запустила регулярную авиадоставку из/в США и Китая

Компания "Нова Пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний "Нова Пошта", запускает регулярные рейсы из/в США и Китая.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, авиарейсы на заказ "Новой Пошты Глобал" будут выполняться несколько раз в неделю и доставлять как отправления из Украины, так и покупки, сделанные украинцами в интернет-магазинах этих стран.

Совместно с партнерами компания уже запустила шесть регулярных рейсов - пять в/из США и один в/из Китая. Четыре рейса в направлении Варшава-Нью-Йорк-Варшава осуществляют европейские авиакомпании Lufthansa и LOT и один еженедельный прямой рейс Киев-Нью-Йорк-Киев – авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Еще один еженедельный рейс в/из Китая "Нова Пошта Глобал" запустила в сотрудничестве с украинской компанией SkyUp.

"Мы запустили регулярные рейсы с нашими постоянными партнерами Lufthansa, LOT и МАУ, а на прошлой неделе начали сотрудничество с украинской авиакомпанией SkyUp. Первый рейс этой авиакомпании уже доставил для наших клиентов 1801 посылку общим весом 17 тонн, среди которых как индивидуальные заказы, так и коммерческие грузы. И это лишь часть отправлений, которые "Нова Пошта Глобал" еженедельно доставляет в Украину из Китая. Из США в среднем за неделю мы доставляем около 25 тыс. посылок весом более 38 тонн", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты Глобал" Юрия Беневитскго.

Как отмечает "Нова Пошта Глобал", заказы из США в первом квартале 2020 года выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что было обусловлено сотрудничеством с американским онлайн-магазином iHerb - за первый квартал 2020 года из этого магазина было доставлено 230 тыс. посылок общим весом 360 тонн.

Выросло также, по предоставленным данным, и количество доставок услуги NP Shopping - за первый квартал было доставлено 81 тыс. отправлений, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом клиенты компании начали не только больше заказывать из-за границы, но и отправлять за границу. Так, за первый квартал 2020 года объем экспортных отправлений физических лиц вырос на 12%, а отправки бизнес-клиентов увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 78% - это посылки и грузы, 12% - документы.

"Нова Пошта Глобал" (ранее Nova Poshta International) с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Нова Пошта". "Нова Пошта Глобал" развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши, предоставляет услуги по импорту и экспорту для бизнеса и возможность осуществить отправления из любого отделения "Нова Пошта" в большинство стран мира.

Теги: #нова_пошта #сша #китай #доставка
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