Глава "Укрпошты" называет недостоверными аргументы НБУ против инициативы разрешить компании предоставление финуслуг

Генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский считает недостоверными аргументы Национального банка Украины (НБУ) против законопроектов №2788-д и №2788, предлагающих разрешить компании предоставление финансовых услуг.

"Коротко о позиции НБУ: Украина на уровне Уганды и Габона по финансовым услугам, закрыты 30% банковских отделений, но мы против того, чтобы реально это исправить", - прокомментировал он позицию НБУ на своей странице в Facebook, отметив, что указанные законопроекты будут вынесены на голосование в Верховную Раду уже во вторник.

В ответ на опасения НБУ относительно увеличения доли госсектора в случае получения "Укрпоштой" прав открывать почтовые счета, Смелянский подчеркнул, что конвертация наличных средств в безналичные расчеты не увеличивает, а уменьшает долю госсектора.

"Мы будем выполнять все требования НБУ и даже будем членом Фонда гарантирования вкладов, в отличие от Ощадбанка (но тут НБУ не видит проблем). Конкурировать тоже не будем - наша сеть в селе, откуда все эти уважаемые банки ушли. А если НБУ не хочет конкуренции между госбанками, объедините их в один и получите более 8 миллиардов гривень в год только экономии по затратам, не считая рефинансирования (но ту НБУ снова смотрит в другую сторону)", - заявил Смелянский.

Он также напомнил, что Нацбанк инициировал написание закона, в случае принятия которого "Укрпошта" полностью подпадает под регулирование НБУ по финансовому мониторингу.

"Украина находится в ужасном состоянии в части доступа населения к банковским услугам: 37% населения не имеют банковских счетов (данные Global Partnership for Financial Inclusion), доля наличных расчетов в Украине, по данным НБУ - 56%; Украина занимает 30 место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Это недопустимо и стыдно для страны, которая пытается приблизиться к стандартам ЕС", - отмечается в презентационных документах, обнародованных Смелянским.

Согласно приведенной в них инфографике, банковские отделения присутствуют только в 6% населенных пунктов Украины, а банкоматы – только в 30% населенных пунктов. При этом с 2016-го по 2020 год треть банковских отделений в Украине была закрыта (сокращение с 11,7 тыс. до 7,9 тыс.).

Смелянский подчеркнул, что по данным Global Partnership for Financial Inclusion, 54% населения Украины в возрасте более 60 лет не охвачены базовыми банковскими услугами.

Как сообщалось, Нацбанк выступил против принятия законопроектов, разрешающих "Укрпочте" предоставлять банковские услуги.