Экономика

09:04 19.05.2020

И.о. главы правления ОПЗ опровергает информацию 1-го замдиректора о возможной остановке предприятия

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И.о. главы правления ОПЗ опровергает информацию 1-го замдиректора о возможной остановке предприятия

Одесский припортовый завод (ОПЗ) работает в штатном режиме, продукция отгружается на международные рынки, а сотрудники получают полные зарплаты, заявил и.о. главы правления предприятия Николай Синица, опровергая информацию первого заместителя директора Николая Щурикова о том, что "ситуация на ОПЗ стремительно движется в сторону его остановки".

"Пока бывшее руководство, придерживаясь карантина, комментирует текущее положение дел вдали от завода и его проблем, наша команда, несмотря на кризис, каждый день восстанавливает потенциал ОПЗ", – сказал Синица агентству "Интерфакс-Украина".

Щуриков 18 мая в Facebook обвинил и.о. главы правления и главу наблюдательного совета ОПЗ, первого заместителя главы ФГИ Сергея Игнатовского в срыве поставок химических реагентов для водооборотных циклов производства карбамида и других необходимых закупок.

"Это грозит выводом из строя оборудования на десятки миллионов гривень. Под угрозой срыв поставок КФС (карбамидоформальдегидные смолы), что при высокой летней температуре приведет к слеживаемости готовой продукции", – утверждает первый замдиректора.

По его словам, сорваны также поставки труб для ремонта коллекторов на БХО, и сегодня завод работает на одном аварийном коллекторе, выход которого из строя приведет к серьезным экологическим последствиям.

В ответ Синица подчеркнул, что назначенное в конце прошлого года новое руководство предприятия тратит много сил на исправление ошибок прошлого руководства, например, пересмотр завышенных цен на поставки металлопродукции и реагентов для переработки химической продукции, и смогло добиться повышения зарплат работников на 10%.

"На данный момент все тендерные закупки необходимых химреактивов для водоподготовки проведены своевременно. Платежи производятся регулярно. Новый, прозрачный тендер для закупки химреактивов для производства карбамида осуществляется в плановом режиме и назначен на 29 мая. Нынешних запасов сырья, а также предоплаченных объемов по имеющимся договорам хватит на этот период, работа завода продолжается", – заявил и.о. главы правления.

Он обвинил предыдущее руководство в том, что несколько лет назад оно довело завод до полной остановки, и сообщил о проводимом правоохранительными органами расследовании действий предшественников. "Когда экс-менеджмент лишился возможности вымывать финансовые ресурсы с ОПЗ, началась грязная и фейковая медиакампания. Это попытка восстановить свое влияние и продолжать разрушать градообразующее предприятие", – считает Синица.

В начале мая ОПЗ, принимающий аммиак из России для перевалки по аммиакопроводу, также сообщил о приеме первых 166 железнодорожных цистерн с товарным аммиаком производства украинских химических предприятий после перерыва с 2016 года. Эта продукция будет хранится в хранилищах до прихода танкеров-газовозов и отправки ее на экспорт. Согласно информации завода, заключены договоры до конца текущего года на 256 тыс. тонн перегрузки украинской химической продукции, поступающей железнодорожным транспортом, и ведутся переговоры на перевалку еще 60 тыс. тонн аммиака в месяц.

"С начала действия договоров, которые планируется заключить, есть надежда, что за год завод выйдет к 1 млн тонн перегрузки химической продукции", – сказал Синица.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.

Теги: #остановка #опз
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