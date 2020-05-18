"Нафтогаз" назначил замглавы добывающего дивизиона экс-вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана

Заместителем директора дивизиона "разведка и добыча" группы "Нафтогаз" назначен экс-вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Санжар Жаркешов.

Согласно пресс-релизу НАК, Жаркешов получил образование в сфере нефтегазовой инженерии в Техасском университете, в сфере финансов – в Казахстанском университете экономики. Имеет 6-летний опыт работы в подразделениях Exxon Mobil (опыт исследования и разработки месторождений на суше и шельфе в Казахстане, Ираке и США). Он также разрабатывал и внедрял стратегические проекты для Shell, Chevron, Ecopetrol, "Газпромнефть" (РФ) и Wintershall DEA. Помимо опыта работы вице-министром в Казахстане, возглавлял совет директоров "Казгеология".

"Увеличение ресурсной базы определено нашим акционером как один из стратегических приоритетов "Нафтогаза". Продолжая трансформацию компании, мы выводим функцию разведки и разработки газовых месторождений на уровень группы и таким образом концентрируем на ней большие управленческие и финансовые ресурсы. Наша амбиция, чтобы эта функция "Нафтогаза" достигла мирового уровня. Назначение Санжара Жаркешова, который имеет опыт работы с ведущими международными и национальными нефтегазовыми компаниями, будет способствовать этому", - отметил главный операционный и исполнительный директор по трансформации группы Отто Ватерландер.

В свою очередь глава добывающего дивизиона НАК Александр Романюк отметил, что для достижения энергонезависимости необходимо раскрыть новый потенциал украинских недр. "Эта работа идет по двум векторам. Первый - дополнительное изучение и применение новых технологий добычи газа на существующих истощенных месторождениях. Второй - увеличение ресурсной базы за счет освоения глубоких горизонтов, нетрадиционных залежей газа, а в перспективе - морского шельфа. Мы усиливаем нашу команду специалистами международного уровня, чтобы иметь необходимую экспертизу и применять современные управленческие походы в сфере разведки и разработки месторождений", - отметил он.

Как сообщалось, "Нафтогаз" упразднил дивизион "интегрированный газовый бизнес", создал дивизионы "разведка и добыча" и "коммерция" в рамках трансформации группы.

Как сообщалось, валовая добыча природного газа компанией "Укргазвыдобування" по итогам 2019 года составила 14 млрд 849,1 млн куб. м, что на 3,7% меньше 2018-го.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.