Экономика

15:54 18.05.2020

Депутаты предлагают до 2028г льготный режим ввоза оборудования для выпуска электромобилей

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Депутаты предлагают до 2028г льготный режим ввоза оборудования для выпуска электромобилей

Освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины с 1 января 2021 года до 31 декабря 2028 года оборудование и комплектующие для собственного производства в Украине электротранспорта (легковые авто, электробусы, электрогрузовики и спецавто) предлагает ряд народных депутатов.

Соответствующие законопроекты о внесении изменений в Налоговый (№3476) и Таможенный (№3477) кодексы с целью стимулирования развития отрасли электротранспорта зарегистрированы в Верховной Раде 14 мая.

В числе авторов законопроекта – глава налогового комитета ВР Данила Гетманцев, (депутатская группа "Доверие"), лидер депгруппы "Доверие" Олег Кулинич и член группы Роберт Горват, Степан Кубив" (фракция "Европейская солидарность"), Ярослав Дубневич (депгруппа "За будущее").

Предлагаемая льгота не будет распространяться только на оборудование для производства троллейбусов, поскольку их выпуск уже налажен в Украине.

Помимо этого, законопроектом №3476 предлагается до 31 декабря 2033 года освободить от уплаты налога на прибыль предприятия электротехнической промышленности, реализующие электродвигатели для производства электротранспорта (за исключением троллейбусов), литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, реализующие электрокары собственного производства.

Вместе с тем законопроектом предлагается продлить или расширить льготы для импортеров и покупателей электромобилей.

Предлагается, в частности, продлить до 31 декабря 2025 года освобождение от уплаты НДС операций по ввозу и/или поставкам легковых электромобилей (в настоящее время льгота действует до конца 2022 года).

Покупателя электромобиля до 31 декабря 2030 года также предлагается освободить от уплаты взноса на обязательное пенсионное страхование, предоставить налоговую скидку по уплате налога на доходы физлиц, но ввести эти нормы с 1 января 2026 года.

В пояснительной записке к законопроектам констатируется достаточный промышленный потенциал Украины для производства электротранспорта. В частности, имеются пять автобусных заводов, завод грузовых авто, мощности по выпуску 300 тыс. легковых авто на трех заводах.

Однако сегодня государство стимулирует импорт электромобилей, а не их производство. В частности, с 1 января 2016 года не взимается ввозная пошлина, продлено до 2022 года освобождение от уплаты НДС, ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 квт/ч емкости электроаккумулятора.

"Введение льготного налогообложения увеличило ввоз электромобилей с 1706 ед. в 2016 году до 7542 ед. в 2019 году, однако на рынке доминируют подержанные электромобили (93% в 2019 году)", - констатируют авторы документов.

В связи с этим основная задача законопроектов – создание условий для привлечения инвестиций в производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих к ним, а также стимулирование спроса на автобусы, легковые и грузовые авто исключительно с электродвигателями.

Теги: #электромобили #пошлина #импорт #льготы
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