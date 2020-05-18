Экономика

10:47 18.05.2020

Беларусь ведет переговоры с КНР о двух займах - Fitch

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Беларусь ведет переговоры с КНР о двух займах - Fitch

Беларусь обсуждает с Китаем привлечение двух займов, сообщило рейтинговое агентство Fitch.

"Беларусь подала заявку на инструмент быстрого финансирования МВФ (RFI), а также ведет переговоры о двух двусторонних займах с Китаем", - говорится в пресс-релизе агентства по поводу подтверждения кредитных рейтингов Белоруссии.

Агентство отмечает, что в Беларуси "краткосрочные финансовые риски сдерживаются из-за наличия альтернативных источников финансирования и денежных буферов". По данным Fitch, плановое погашение внешнего долга Беларуси в 2020 году составляет $2,5 млрд, из которых $797 млн (около 31% от общей суммы) было выплачено в первые четыре месяца года.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года Беларусь привлекла 5-летний кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (около $500 млн в эквиваленте). Этот кредит стал альтернативой российскому госкредиту на $600 млн, переговоры о котором Минск вел с Москвой в течение прошлого года.

Ранее Минск привлекал только связанные кредитные ресурсы из Китая, направленные на реализацию инвестпроектов и предусматривающие импорт китайского оборудования и услуг при реализации проекта.

Ранее также сообщалось, что белорусские власти намерены привлечь на внешних рынках $2-2,5 млрд для поддержки и стимулирования экономики в условиях рецессии на фоне глобальной пандемии коронавируса.

Теги: #fitch #китай #займы #беларусь
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