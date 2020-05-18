Millstone&Co приобрела компанию “ДМ КАПИТАЛ”

Украинско-польская инвестиционная компания Millstone&Co в марте 2020 года закрыла сделку по приобретению компании по управлению активами - ООО “КУА “ДМ КАПИТАЛ” (Украина), сообщается на официальном сайте компании Millstone & Co .

Компания “ДМ КАПИТАЛ” была учреждена в марте 2012 года и является профессиональным участником рынка ценных бумаг Украины. По информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 100% акций компании получил управляющий партнер Millstone&Со Михаил Жернов.

“Управление активами - одно из ключевых направлений инвестиционной группы Millstone&Co. Покупка “ДМ КАПИТАЛ” позволит нам еще эффективней инвестировать проекты в Украине и усилит экспертизу компании в направлении управления активами”, - подчеркнула Юлия Козленко, представитель Millstone&Co.

Сумма и подробности сделки не разглашаются.

Millstone&Со предоставляет услуги по привлечению капитала, слиянию и поглощению, инвестициям и управлению активами. Основное направление деятельности - Центральная и Восточная Европа.











