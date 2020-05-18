Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе виртуальной встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, Шмыгаль также поблагодарил ЕС за выделение EUR190 млн для системы здравоохранения Украины, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов востока и юга страны, чтобы преодолеть COVID-19.

Глава украинского правительства также заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.

Виртуальная встреча состоялась 15 мая.

Как сообщила пресс-служба офиса президента Украины, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами G7 и главой представительства ЕС на Украине, на которой отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). "Наконец-то Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал он, указав, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Ермак поблагодарил дипломатических представителей G7 и ЕС за содействие и поддержку во время работы над банковским законом.

Главы дипломатических миссий на Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.

В конце января сообщалось, что Украина может получить EUR500 млн второго транша макрофинансовой помощи Европейского союза в первом квартале 2020 года.

В сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении IV программы макрофинансовой помощи (MFA IV) общим объемом EUR1 млрд и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Средства предоставляются двумя траншами, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018 года. Получение второго транша ожидалось весной 2019 года, однако сроки перечисления средств были скорректированы из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

В апреле со ссылкой на решение Еврокомиссии о выделении макрофинансовой помощи партнерам в контексте пандемии COVID-19 сообщалось, что Украине в 2020 году потребуется найти дополнительные источники финансирования дефицита госбюджета в размере $7 млрд, часть из них может быть покрыта за счет предоставления новой финансовой помощи от ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что Европейская комиссия решила предоставить Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии COVID-19.

Сообщалось также, что Верховная Рада Украины 13 мая приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (N2571-д) во втором чтении и в целом. Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Позитивное решение МВФ по новой программе позволит украинскому правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1 млрд).