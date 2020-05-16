Экономика

15:50 16.05.2020

Украина выполнила все обязательства для полной программы с МВФ – Ермак

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Украина выполнила все обязательства для полной программы с МВФ – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине, на которой отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Наконец-то Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ", - сказал он, указав, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Ермак поблагодарил дипломатических представителей G7 и ЕС за содействие и поддержку, которые испытывала украинская власть во время работы над банковским законом.

Главы дипломатических миссий в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.

"Послы одобрили медицинскую реформу, а также подчеркнули необходимость сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства", - говорится в сообщении ОП.

Теги: #ермак #мвф
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