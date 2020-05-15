Курс гривни на межбанке на этой неделе укреплялся и в пятницу достиг 26,62 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,62 грн/$1 с 26,68 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,61-26,63 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 15 мая вырос до 26,64 грн/$1 с 26,68 грн/$1 в четверг.

Центробанк также незначительно укрепил официальный курс нацвалюты на 18 мая – до 26,638 грн/$1 с 26,6792 грн/$1 накануне.

Как сообщалось, минувшую неделю рынок завершил курсом на отметке 26,8275 грн/$1, а официальный курс на начало этой недели составлял 26,8196 грн/$1. В ситуации превышения предложения валюты Нацбанк вновь выкупал ее в резервы, в целом приобретя за четырне рабочих дня $161,5 млн по сравнению с $199,1 млн неделей ранее.