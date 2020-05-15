Экономика

20:14 15.05.2020

Курс гривни на межбанке на этой неделе укреплялся и в пятницу достиг 26,62 грн/$1

1 мин читать
Курс гривни на межбанке на этой неделе укреплялся и в пятницу достиг 26,62 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,62 грн/$1 с 26,68 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 26,61-26,63 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке 15 мая вырос до 26,64 грн/$1 с 26,68 грн/$1 в четверг.

Центробанк также незначительно укрепил официальный курс нацвалюты на 18 мая – до 26,638 грн/$1 с 26,6792 грн/$1 накануне.

Как сообщалось, минувшую неделю рынок завершил курсом на отметке 26,8275 грн/$1, а официальный курс на начало этой недели составлял 26,8196 грн/$1. В ситуации превышения предложения валюты Нацбанк вновь выкупал ее в резервы, в целом приобретя за четырне рабочих дня $161,5 млн по сравнению с $199,1 млн неделей ранее.

Теги: #курс #нбу #гривна
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 15.05.2020
Нацбанк на третьем аукционе по 90-дневному рефинансированию удовлетворил 6 банков на 667,3 млн грн

Нацбанк на третьем аукционе по 90-дневному рефинансированию удовлетворил 6 банков на 667,3 млн грн

17:38 15.05.2020
Продукты питания на неделе подорожали, активность на рынке труда продолжала расти – НБУ

Продукты питания на неделе подорожали, активность на рынке труда продолжала расти – НБУ

16:50 15.05.2020
НБУ обязал банки с 1 сентября раскрывать основные условия потребительских кредитов и депозитов в рекламе

НБУ обязал банки с 1 сентября раскрывать основные условия потребительских кредитов и депозитов в рекламе

12:58 13.05.2020
Глава финкомитета Рады раскритиковал НБУ за укрепление гривни в 2019г. и отсутствие дешевого кредитования

Глава финкомитета Рады раскритиковал НБУ за укрепление гривни в 2019г. и отсутствие дешевого кредитования

12:35 13.05.2020
Банковская система как никогда готова к кризису и стала "спасательным кругом" для экономики – глава НБУ

Банковская система как никогда готова к кризису и стала "спасательным кругом" для экономики – глава НБУ

19:55 12.05.2020
Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

Нацбанк Украины заявляет о нарушениях центробанка и Минфина РФ при смене структуры собственности "дочки" Сбербанка

21:20 08.05.2020
Доклад главы НБУ в Раде будет заслушан  для парламентского контроля – Корниенко

Доклад главы НБУ в Раде будет заслушан  для парламентского контроля – Корниенко

15:34 08.05.2020
НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

НБУ предоставил банкам 2,4 млрд грн рефинансирования на 1-5 лет на дебютном тендере в пятницу

16:44 07.05.2020
ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

ЕБРР и Нацбанк Украины договорились о свопе объемом $500 млн

10:35 07.05.2020
Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

Международные резервы Украины в апреле увеличились на 3,1%, до $25,695 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Кривая доходности евробондов Украины нормализовалась благодаря принятию банковского закона и перспективам программы с МВФ

ЕВРО 2012 СТАДИОНЫ АЭРОПОРТЫ КАБМИН

Кабмин Украины взялся за решение проблемы долгов и достройки объектов к Евро-2012

ВВП ГОССТАТ

ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат

ТКГ ИМУЩЕСТВО УКРАИНА

Украинская сторона в ТКГ отметила необходимость верификации имущества Украины на временно оккупированных территориях

НАЛОГИ КОВАЛИВ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ЗАКОНОПРЕКТ

Закон о правках в Налоговый кодекс №1210 вступит в силу в ближайшее время – замглавы ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Кривая доходности евробондов Украины нормализовалась благодаря принятию банковского закона и перспективам программы с МВФ

Минздрав подписал соглашение с Всемирным банком о финансировании на $135 млн

В Таиланде готовятся к открытию туристических объектов

Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

Кабмин Украины взялся за решение проблемы долгов и достройки объектов к Евро-2012

Налоговые поступления в Германии в 2020 году сократятся на 81,5 млрд евро

США начали поставку нефти в Беларусь

Внешняя торговля Украины почти лишилась дефицита в I кв.-2020 - Госстат

ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат

"Нова пошта" начала размещение облигаций на 700 млн грн, средства будут направлены на новое сортировочное оборудование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА