Экономика

19:06 15.05.2020

Кабмин Украины взялся за решение проблемы долгов и достройки объектов к Евро-2012

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Кабмин Украины взялся за решение проблемы долгов и достройки объектов к Евро-2012

Кабинет министров Украины намерен определить потребность в средствах и разработать дорожную карту по аэропортам и объектам спортивной инфраструктуры, строительство которых было начато и не завершено в рамках Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу.

"Это долги, которые были переписаны на эти структуры после того, как были ликвидированы несколько государственных организаций. Аэропорты часть своей инфраструктуры достроили за свой счет, но у них до сих пор есть бремя в виде долговых обязательств перед подрядчиками, с которыми как раз не был осуществлен расчет. Есть долги перед подрядчиками, которые реализованы и подтверждены. Есть долги, которые находятся на стадии оспаривания, потому что не введено в эксплуатацию. А есть еще незавершенная стадия, где вообще проект не реализован", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, что по стадиону "Арена Львов" в проекте были, кроме стадиона и подстанции, целая проектированная улица и достаточно много площадей благоустройства, для парковки автомобилей. "Кстати, подстанция возле арены может питать целый микрорайон, а она не введена в эксплуатацию, потому что нужно пересматривать проект", - указал министр.

Немчинов напомнил, что на НСК "Олимпийский" еще осталась так называемая третья очередь – это зона гостеприимства, которая частично построена, но не введена в эксплуатацию, не проведена ее инсталляция, нет систем безопасности.

Министр подытожил, что в правительстве проводится анализ того, что есть, чтобы, используя более 4 млрд грн средств, замороженных на счетах госпредприятия "ФинИнПро" ("Финансирование инфраструктурных проектов"), которое занималось этими объектами, начать эти долги закрывать и вводить проекты в эксплуатацию.

"На одном из последних заседаний правительства, собственно, было принято решение по Одесскому аэропорту. И премьер также издал поручение, чтобы это был не только один объект, а разобраться, какая ситуация с аэропортом "Харьков", аэропортом Львова, с двумя аэропортами в Киеве, а также со стадионами и другими инфраструктурными объектами", - пояснил он.

Согласно данным ГП "Фининпро", которое в свое время было создано приказом Национального агентства по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 ("Укревроинфрапроект") для осуществления привлечения средств под госгарантии, долг аэропорта "Львов" им. Данила Галицкого составляет 418,3 млн грн, "Арены Львов" – 114 млн грн, "Автомобильных дорог" (Львов) – 148,5 млн грн, аэропорта "Донецк" – 122,5 млн грн, НСК "Олимпийский" – 139 млн грн.

Теги: #евро_2012 #стадионы #аэропорты #кабмин
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