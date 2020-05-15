Нацбанк на третьем аукционе по 90-дневному рефинансированию удовлетворил 6 банков на 667,3 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) на третьем аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки шести банков на 667,3 млн грн, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

Ранее центробанк установил постоянную ставку для соответствующего рефинансирования на уровне учетной ставки НБУ (8%).

Как сообщалось, на прошлой неделе, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11-ти банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в тот же день НБУ на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе дебютного тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – Укрэксимбанку.

Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, а по рефинансированию на срок от года пяти лет – каждую вторую пятницу месяца, то есть следующие тендеры состоятся 22 мая и 12 июня соответственно.