Экономика

16:50 15.05.2020

НБУ обязал банки с 1 сентября раскрывать основные условия потребительских кредитов и депозитов в рекламе

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НБУ обязал банки с 1 сентября раскрывать основные условия потребительских кредитов и депозитов в рекламе

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил требования о раскрытии банками полной информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступают в силу с 1 сентября 2020 года, сообщается на сайте регулятора в пятницу.

"На своих сайтах банки должны раскрывать полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски", – говорится в сообщении НБУ.

При этом в рекламах кредитов банки должны будут указывать, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей.

По депозитам необходимо будет указывать годовую процентную ставку, срок вклада, условия для досрочного снятия, а также информацию о платежах за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное, отметил НБУ.

Подчеркивается также, что все замечания и уточнения должны указываться тем же по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуг. Кроме того, на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Регулятор отметил, что соблюдение банками требований по раскрытию информации в рекламе и на сайтах будет контролировать профильное подразделение НБУ - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 14 мая 2020 №62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовым услугам", которое опубликовано на сайте регулятора и вступает в силу с 1 сентября 2020 года, чтобы дать банкам период на адаптацию, уточняется в релизе.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите прав потребителей финуслуг, который предусматривает наделение регуляторов финрынка: НБУ, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомфинуслуг - полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Теги: #реклама #нбу #банки #кредит
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