Налоговые поступления в Германии в 2020 году сократятся на 81,5 млрд евро

Объем налоговых поступлений в Германии в текущем году, как ожидается, сократятся на 10%, или на 81,5 млрд евро, по сравнению с 2019 годом в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Как ожидалось в ноябре 2019 года, налоговые поступления в Германии в 2020 году должны были составить 816,4 млрд евро. Теперь же этот показатель пересмотрен в сторону понижения на 98,6 млрд, до 717,8 млрд евро. В прошлом году объем поступлений составил 799,3 млрд евро.

Прогнозы относительно поступлений в следующие несколько лет были также пересмотрены в сторону понижения: на 52,7 млрд евро в 2021 году, 59,1 млрд евро - в 2022 году, 53,8 млрд евро - в 2023 году и 51,7 млрд евро - в 2024 году.

Таким образом, в период с 2020 по 2024 года государство получит на 315,9 млрд евро меньше, чем ожидалось в ноябре.

Последние данные свидетельствуют о том, какими масштабными станут последствия ограничений, введенных для борьбы с распространением эпидемии, для бюджета крупнейшей в Европе экономики, пишет Financial Times.

Дополнительную нагрузку на бюджет страны окажут запланированные властями страны масштабные бюджетные стимулы для поддержки экономики на фоне смягчения ограничений.

Германия может столкнуться с самой существенной рецессией в экономике в своей послевоенной истории: ВВП страны в текущем году может сократиться на 6,3%, прогнозируют власти.

Экономика Германии в первом квартале 2020 года снизилась на 2,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами с первого квартала 2009 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Согласно пересмотренным данным, в октябре-декабре прошлого года ВВП Германии снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом (ранее сообщалось об отсутствии изменений). Падение ВВП в течение двух кварталов подряд технически означает рецессию в экономике.