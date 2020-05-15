Экономика

16:25 15.05.2020

США начали поставку нефти в Беларусь

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США начали поставку нефти в Беларусь

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о начале поставок в страну нефти из США.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД.

Министр подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области", - отметил глава МИД.

Макей также сообщил, что Беларусь ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.

"Созданные усилиями Минска и Вашингтона новые возможности в области торговли и капиталовложений выгодны американским и белорусским компаниям", - подчеркнул он.

"Беларуская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, представляют собой вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", - резюмировал министр.

Теги: #сша #нефть #беларусь
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