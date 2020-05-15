Экономика

11:30 15.05.2020

Более 3,1 тыс. украинцев задекларировали доходы свыше 1 млн грн за 2019г

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Более 3,1 тыс. украинцев задекларировали доходы свыше 1 млн грн за 2019г

Украинцы по состоянию на 14 мая 2010 года задекларировали к уплате 871 млн грн налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 120 млн грн военного сбора, в том числе 3,150 тыс. граждан задекларировали доходы в размере более 1 млн грн, в целом они уплатят 393 млн грн НДФЛ и 47 млн грн военного сбора.

Согласно сообщению на сайте Государственной налоговой службы, наибольшее количество задекларировавших более 1 млн грн граждан за 2019 год традиционно находится на учете в Киеве - почти 1,2 тыс. налогоплательщиков.

"Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно", - добавили в налоговой.

Как указало ведомство, кампания по декларированию доходов за 2019 год продлена до 1 июля 2020 года. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 30 июня 2020-го.

Теги: #ндфл #декларация
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