Глава "Роснефти" Сечин: деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена

Деятельность "Роснефти" в Венесуэле полностью прекращена, заявил глава компании Игорь Сечин.

"Во втором квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100% принадлежащей Правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена", - приводятся в пресс-релизе НК слова главы "Роснефти".

В результате сделки общество группы "Роснефти" со 100% долей участия стало владельцем 9,6% именных обыкновенных акций "Роснефти".