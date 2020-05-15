Экономика

09:58 15.05.2020

Инфляция во Франции в апреле замедлилась до 0,4%

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Инфляция во Франции в апреле замедлилась до 0,4%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле выросли на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 0,8% в марте.

Предварительные данные оценивали мартовскую инфляцию на уровне 0,5%. Аналитики не ожидали пересмотра.

Относительно марта цены не изменились. Предварительные данные указывали на их рост на 0,1%.

Теги: #франция #инфляция
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